سهام الرشيدي تمثل الإمارات في منتدى اللاعبين الآسيوي

دبي (الاتحاد)

شاركت سهام الرشيدي، لاعبة منتخبنا ونادي دبي لأصحاب الهمم وعضو مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي، في المنتدى القاري الأول للاعبين، كأول إماراتية تظهر في هذا الحدث الذي أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الآسيوية التي يترأسها ماجد العصيمي، من أجل إيصال صوت لاعبي أكبر القارات والاستماع إلى مطالبهم وإشراكهم في القرار وتوسيع دائرة الاتصال، حتى يتبادل اللاعبون الخبرات ومعرفة آخر التطورات التي تحدث في الحركة البارالمبية القارية، إضافة إلى تنمية ثقافاتهم ومهاراتهم.

وتعد الرشيدي إحدى بطلات ألعاب القوى التي ظلت تمثل الإمارات في المحافل القارية والعالمية، محققة العديد من الإنجازات المحلية والدولية، والتي كانت نموذجاً يُحتذى في العزيمة والإصرار.

ولم يقف شلل الأطفال الذي أصيبت به في عمر مبكر «4 أشهر» عائقاً أمام طموحها في ممارسة الرياضة والنبوغ فيها، فالتحقت عام 2005 بنادي دبي لأصحاب الهمم، بتشجيع من الأسرة التي وقفت خلفها تشد من عزيمتها لتحصد العديد من الألقاب، وأبرزها جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، في دورتها الثانية عام 2015، في فئة الرياضية المتميزة ذات الإعاقة.

ووجهت الرشيدي الشكر إلى ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، على المبادرة بإتاحة هذه الفرصة الذهبية من أجل إيصال رسالة اللاعبين ومناقشة همومهم، معربة عن فخرها بالتواجد في المنتدى الذي حقق الأهداف التي أقيم من أجلها.

وأشارت إلى أن اللاعبين الذين شاركوا في المنتدى تبادلوا الخبرات، مقدمين تجاربهم الثرة، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم خلال المرحلة المقبلة التي تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية.