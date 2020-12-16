بني ياس والشارقة.. «لغة الأهداف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تتجه أنظار جماهير دوري الخليج العربي إلى ملعب الشامخة مساء اليوم، لمتابعة مباراة بني ياس والشارقة، كونها تجمع بين أقوى خطي هجوم في الدوري، حيث يمتلك كل منهما 20 هدفاً في رصيده، بمعدل تهديفي يزيد على الهدفين في المباراة الواحدة، أي أن الجميع على موعد مع مواجهة مثيرة من الناحية الهجومية.

وستكون لغة الأهداف هي المتحدث الرسمي لهذا اللقاء، لا سيما وأن الفريقين بين صفوفهما ثلاثة لاعبين سجلوا 24 هدفاً، بواقع 8 أهداف لكل منهم، حيث سجل ويلتون سواريز مهاجم «الملك» ثمانية أهداف، وكذلك صانع ألعاب الفريق إيجور كورنادو، كما سجل البرزيلي بيدرو مهاجم «السماوي» 8 أهداف أيضاً.

التوقعات بمواجهة مثيرة لم تأت بسبب عدد الأهداف فقط، لكن هناك الدوافع للفوز عند كل فريق فبني ياس صاحب الأرض يريد أن يكون أول فريق يلحق الهزيمة بالشارقة المتصدر، الذي لم يخسر خلال المواجهات التسع السابقة، كما أنه يريد أن يدخل في صلب المنافسة على المراكز الأولى، لا سيما وأن فوزه يعني وصوله للنقطة 16 وتوقف الشارقة عند النقطة 20، على الجهة الأخرى يسعى العنبري ولاعبوه إلى مواصلة النجاحات للأسبوع العاشر على التوالي من دون خسارة، فضلاً على السعي لحصد نقاط المباراة الثلاث، لا سيما وأن الفريق يعرف أن هناك فرقاً أخرى في انتظار سقوطه، وسوف تستولي على القمة في حال فوزها مثل الجزيرة والنصر، حيث يمتلك كل منهما 17 نقطة في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وكذلك ستكون مباراة اليوم اختباراً مهماً للروماني إيسايلا في مواجهة فريق كبير بعد أن خسر مواجهاته أمام الفرق الكبيرة في الفترة الماضية بالدوري.