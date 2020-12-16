الوصل والجزيرة.. «عودة السامبا»

مراد المصري (دبي)

تشهد مواجهة الوصل والجزيرة عودة المدرسة التدريبية البرازيلية مجدداً إلى ملاعبنا، بظهور المدرب أودير هيلمان للمرة الأولى مع الوصل، وذلك بعدما أصبح مدربو «السامبا» عملة نادرة في ملاعبنا، على عكس السنوات الماضية، بعدما شهد عصر الاحتراف تواجد أكثر من 30 مدرباً على مدار سنواته الماضية، فيما كان العدد أكبر في عصر ما قبل الاحتراف، ثم أصبح التوجه الأكبر نحو المدربين الأوروبيين، وبدرجة أقل الأرجنتين والدول العربية.

وستكون المباراة بين فريقين يتميزان بالطابع الهجومي، مع اعتماد الجزيرة على مدرب من هولندا، مدرسة «الكرة الشاملة»، وهو مارسيل كايزر، حيث يمتلك «فخر أبوظبي» 19 هدفاً قادته إلى وصافة الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر، فيما سجل الوصل 18 هدفاً، لكنه اكتفى بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة، وهو يبحث عن استعادة توازنه مع المدرب الجديد ومحاولة فتح صفحة جديدة.

ويتميز «فخر أبوظبي» بالتوازن في طريقة لعبه، وهو ما جعله يمتلك أقوى خط دفاع باستقباله 7 أهداف فقط في 9 جولات، فيما تبدو هذه المعضلة الأساسية بالنسبة لـ «الإمبراطور» الذي استقبل نفس عدد الأهداف التي سجلها بواقع 18 هدفاً، علماً أن جميع مبارياته لم تعرف سوى الفوز أو الخسارة، دون أي تعادل لحد الآن.

ويعتمد كل فريق على عناصره المعتادة بقيادة علي مبخوت في صفوف الجزيرة، وفابيو ليما في صفوف الوصل، إلى جانب بقية الأسماء القادرة على صنع الفارق.