الظفرة وحتا.. «الفوارق المختلفة»

أبوظبي (الاتحاد)

رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين في عدد النقاط والأهداف، إلا أن الفوارق في الترتيب ليست كبيرة، حيث إن الظفرة الطرف الأول وصاحب الأرض في مباراة اليوم يحتل المركز العاشر، فيما يحتل حتا المركز الرابع عشر «الأخير» في الترتيب، أي أن الفارق بينهما ثلاثة مراكز فقط، ولكن على صعيد الأرقام الموضوع مختلف، حيث يمتلك «فارس الظفرة» 12 نقطة فيما يمتلك «الإعصار» نقطة واحدة، وحقق أصحاب الأرض الفوز في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث وتعادل في مثلها، أي أنه متعادل في كل شيء، إلا أن حتا لم يحقق أي فوز، واكتفى بتعادل وحيد جمع منه نقطة يتيمة.

الفوارق الكبيرة والصغيرة في نفس الوقت تصعب من مواجهة هذا المساء، حيث يمني الظفرة النفس بحصد النقاط الثلاث لتخطي الوصل وغيره من الأندية التي تسبقه في الترتيب، فيما يسعى حتا لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد سلسلة العروض المخيبة للآمال في كل شيء.

وحذر مدرب فارس الظفرة لاعبيه من التهاون في أي شيء خشية صحوة حتاوية، مؤكداً أن المفاجآت ممنوعة في هذه المباراة، خصوصاً وأن أصحاب الأرض في حاجة ماسة للفوز بعد العرض القوي أمام شباب الأهلي الأسبوع الماضي، وكذلك الصعود للدور ربع النهائي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة قبلها على حساب الجزيرة.