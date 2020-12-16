بيريرا: لست أنانياً !

علي معالي (الشارقة)

كشف البرازيلي لوان بيريرا (20 عاماً) لاعب الشارقة، عن أن التعامل الرائع من الكابتن عبدالعزيز العنبري هو سر التألق الذي يعيشه مع «الملك»، وقال: «الطريقة المثالية، والتي تتسم بالعدالة الكبيرة من المدرب، لم تساهم في تألقي فقط، بل لجميع عناصر الفريق، حيث نبذل كل ما في وسعنا لنقدم أفضل كرة معاً ولخدمة فريق الشارقة».

ونفي بيريرا عنه صفة اللاعب «الأناني» قائلاً: «يكون لدى المهاجم ثوانٍ قليلة جداً لاتخاذ القرار النهائي والتصرف في الكرة، وبعد المباراة أدرس كل قراراتي التي قمت بها في المباراة حتى يتم تلاشي أخطاء المستقبل، ولكنني لست لاعباً أنانياً، بل ربما الظروف في بعض الأوقات تجعل اللاعب في منطقة الهجوم الحساسة يتخذ قرارات سريعة في التصرف بالكرة».

وأضاف: «أحاول في الكرات البحث عن الحل الأمثل، وليس مهماً في أي مباراة لي أن أسجل هدفاً، بل تركيزنا جميعاً في كيفية الخروج بنقاط المباراة كاملة، وهذا ما نفكر فيه ونخطط له قبل وأثناء خوض المباريات بشكل عام».

وأضاف: «هذا هو الموسم الثاني لي مع الفريق، والأول بالطبع كان مختلفاً، لاختلاف الأجواء، ومع ذلك انسجمت في صفوف زملائي، ولكن هذا الموسم الوضع تغير كثيراً بالنسبة لي، من حيث زيادة الانسجام بين كافة العناصر والتركيز الأفضل في التدريبات والمباريات».

وعن مباراة اليوم التي يخوضها «الملك» ضد «السماوي»، قال بيريرا: «نعلم أننا نواجه منافساً قوياً، لذلك رتبنا كل الأوراق بالشكل المناسب حتى نعود من ملعبهم بالنتيجة التي نريدها».

شارك بيريرا، هذا الموسم في 9 مباريات منها 8 مباريات بشكل أساسي، بخلاف الموسم الماضي، حيث شارك في 4 مباريات بالدوري فقط، وأكد اللاعب موهبته، وأنه يستحق ثقة العنبري في ظل التفاهم الواضح بينه وبين ويلتون وإيجور وكايو في الخط الأمامي.

وكان اللاعب قد سجل هدف الشارقة الثاني في مرمى خورفكان في مباراة دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة هذا الموسم.