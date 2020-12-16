«الظاهرة رونالدو» لـ«فرانس فوتبول»: تعلمت الكثير من مارادونا وكرويف وزيكو

أنور إبراهيم (القاهرة )

بعد اختيار النجم البرازيلي «الظاهرة» رونالدو كأفضل رأس حربة في تاريخ كرة القدم، ضمن «فريق الأحلام»، أجرت مجلة «فرانس فوتبول» حواراً حصرياً معه تحدث فيه عن مسيرته الكروية الحافلة، وإصاباته الخطيرة في الركبة، واعترف بأنه كان يعشق مركز المهاجم الصريح «رأس الحربة» الذي يرتدي عادة القميص رقم 9.

وأشار رونالدو إلى أن النموذج الأول الذي كان يجذبه إلى كرة القدم، وجعله عاشقاً للعب في مركزالمهاجم رأس الحربة، هو النجم الهولندي ماركو فان باستن.

وعلق: «كنت أستمتع بمشاهدته، وأنا صبي صغير، عندما كنت أتابع الكرة الإيطالية وفريق إيه سي ميلان في عصره الذهبي، وكنت أركز كثيراً على فان باستن تحديداً، وعلى أسلوبه في اللعب وطريقته في تسجيل الأهداف». وأضاف رونالدو: «كنت معجباً أيضاً بالساحر الأرجنتيني دييجو مارادونا والهولندي الطائر يوهان كرويف والبرازيلي زيكو، الذي كانت بدايته في فريق فلامينجو البرازيلي النادي الذي كنت أشجعه، وكنت أحاول أن أتعلم شيئاً من هؤلاء النجوم».

وعن تمركزه على أرض الملعب، قال رونالدو: «كنت ألعب أحياناً مهاجماً ثانياً ولكنني كنت أركز دائماً على اللعب في اتجاه المرمى، وكان يمكنني أن ألعب كوسط مهاجم، إلا أنني فضلت مركز رأس الحربة حتى أكون قريباً دائماً من منطقة جزاء المنافس، وبالقميص رقم 9، تكون خطورتي أكبر».

ورداً على سؤال بشأن الفرنسي زين الدين زيدان الذي زامله كلاعب في نادي ريال مدريد، قال رونالدو: «زيزو أفضل لاعب لعبت إلى جواره، وها هو أصبح مدرباً كبيراً وفاز بدوري الأبطال 3 مرات متتالية، واليوم أسأل نفسي: من هو الأفضل زيزو اللاعب أم زيدان المدرب؟! ولا أستطيع الإجابة».