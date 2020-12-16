الصيد بالصقور يحلّق بـ «فخر الأجيال» 30 يناير

دبي (الاتحاد)



أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، برنامجاً حافلاً لبطولات الرياضات التراثية، حيث يشهد باقة متنوعة من المسابقات، منها بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولتا فزاع للرماية بالسكتون، وبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» والسباقات التمهيدية، وماراثون اليوم الوطني للهجن، وبطولة السلق، في برنامج مليء بالحماسة والتحدي حتى مارس المقبل، بمشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها.

ويشهد الشهر الجاري إقامة بطولة نادي الشارقة للصيد بالصقور «التلواح» وسط إقبال كبير على المشاركة، مع إغلاق باب التسجيل اليوم، فيما ستقام بطولة فخر الأجيال «التلواح» بالفترة من 30 يناير المقبل إلى 16 فبراير، وقبلها بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» 23 يناير المقبل في عجمان.

في الوقت الذي انطلقت منافسات بطولتي فزاع للرماية بالسكتون (المفتوحة والمخصصة للمواطنين)، والتي تتواصل حتى 11 مارس المقبل في 5 مسابقات رئيسة، وهي: مسابقة الأهداف للرجال، مسابقة الأهداف للسيدات، مسابقة الأهداف للناشئين، مسابقة الأهداف للناشئات ومسابقة إسقاط الصحون. وسوف تقام نهائيات بطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون للمواطنين، من تاريخ 2 إلى 4 مارس المقبل. أما نهائيات بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالسكتون، فستقام من تاريخ 9 إلى 11 مارس المقبل.

ويقام 25 ديسمبر الجاري السباق التمهيدي الثاني (لمسافة 6 كيلومترات) لماراثون اليوم الوطني للهجن، على أن يقام السباق الرئيس 29 يناير ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في المرموم بدبي.

كما ينظم المركز بطولة السلق، التي تقام تصفياتها التأهيلية بالفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير المقبلين، فيما تقام النهائيات 20 فبراير المقبل، وهي البطولة المخصصة للهواة والمحترفين لفئتي السلق الذكور والإناث، وينظم المركز بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة أبطال عالميين وأصحاب الاختصاص من داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل.

أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز يحرص وفقاً لنهجه واستراتيجيته إلى الالتزام بدعم الموروث الشعبي، وإقامة أكبر قدر ممكن من الرياضات التراثية من أجل مواكبة الأجيال لها، وترسيخها في المجتمع.