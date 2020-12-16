تنظم جمارك دبي، ممثلة بلجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، سباق «جمارك دبي للجري»، الذي ينطلق بعد غدٍ في الساعة 7:30 صباحاً في ميناء راشد بدبي، مع اتخاذ  الإجراءات الاحترازية كافة.
 ويتكون السباق من ثلاث مسافات مختلفة، يمكن للمتسابقين اختيار أي منها، وهي 3 كم أو 5 كم أو 10 كم، لتناسب جميع الفئات العمرية والقدرات الجسدية، مع ضرورة التزام المتسابقين بالإجراءات والوقائية كافة.
وقال يوسف عزير مبارك رئيس لجنة الأنشطة الرياضية والاجتماعية في جمارك دبي: السباق يهدف إلى تشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة، ورفع الوعي بأهمية النشاط الجسدي، وبناء نمط حياة صحي. 