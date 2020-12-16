3 فئات في سباق الجري بميناء راشد

تنظم جمارك دبي، ممثلة بلجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، سباق «جمارك دبي للجري»، الذي ينطلق بعد غدٍ في الساعة 7:30 صباحاً في ميناء راشد بدبي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

ويتكون السباق من ثلاث مسافات مختلفة، يمكن للمتسابقين اختيار أي منها، وهي 3 كم أو 5 كم أو 10 كم، لتناسب جميع الفئات العمرية والقدرات الجسدية، مع ضرورة التزام المتسابقين بالإجراءات والوقائية كافة.

وقال يوسف عزير مبارك رئيس لجنة الأنشطة الرياضية والاجتماعية في جمارك دبي: السباق يهدف إلى تشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة، ورفع الوعي بأهمية النشاط الجسدي، وبناء نمط حياة صحي.