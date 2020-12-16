«أشرعة 22» ترتفع في جميرا اليوم

ترتفع في الثانية والنصف ظهر اليوم في شاطئ جميرا أشرعة القوارب البيضاء، مع انطلاق سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ضمن أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021.

وتستهدف البطولة فئتي الشباب والناشئين، حيث تعد مدرسة وأكاديمية تصقل قدراتهم وتكسبهم التجربة ومهارات الإبحار، وتؤهل الأجيال للمشاركات في الفئات الأخرى في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً.

تبدأ إجراءات المشاركة قبل ساعة واحدة من بداية السباق عند نقطة التجمع ولدى الوصول إلى مراسي بي أند، أو في جميرا 4، حيث شددت اللجنة المنظمة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية المسؤولة، والتقيد بارتداء الكمامة طوال فترة الفعالية، وتجنب المصافحة والزحام، ومراعاة التباعد الجسدي.

وتجمع المنافسة 30 قارباً ستتنافس على لقبي فئتي الشباب والناشئين، يتقدمها القوارب نزاع 9 وتواق 13 وجميرا 14 وجرنين 18 واليارح 19 ولاهوب 20 وطوفان 21 والداعي 22 وسراب 24، والمشخص 27 وسلطان الخير 32، وعقاب 36، والذيب 40 وربدان 42، والصاروخ 45، وتهديد 46 ومهاجر 60.