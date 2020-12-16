شاهد رياضة.. العرض الأخير !

عمرو عبيد (القاهرة)

لا يتوقف الأسطوري الفرنسي، زين الدين زيدان، عن الإشادة بمواطنه وهداف ريال مدريد الأول حالياً، كريم بنزيمة، في كل مناسبة، وعقب كل فوز يحققه «الملكي»، وبعد كل هدف يحرزه أو يصنعه بنزيمة، الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي، برصيد 10 أهداف في مختلف البطولات، بينها 6 في «الليجا» تضعه في مقدمة المتصارعين على جائزة هداف البطولة الإسبانية.

ويعتقد «زيزو» أن اللاعب الذي يكمل عامه الـ 33 بعد يومين، هو أفضل مهاجم في تاريخ فرنسا، رغم ابتعاده عن تمثيل «الديوك» منذ أكثر من 5 أعوام، بسبب أزمات عديدة ضربت علاقته بمسؤولي اتحاد الكرة الفرنسي، ومدربي المنتخب خلال فترات سابقة متفرقة، ورغم امتلاك «بطل العالم» كتيبة كاملة هائلة مدججة بالنجوم والأسماء، التي تجمع بين أصحاب الخبرة وحيوية الشباب، ورغم النجاح المتواصل الذي تحقق على يد ديشامب، ترى وسائل الإعلام الفرنسية، والإسبانية بالتأكيد، أن بنزيمة يتعرض لظلم كبير جداً، بعدم انضمامه لمنتخب بلاده، في ظل توهجه الكبير في السنوات الماضية مع «الميرنجي».



الغريب أن المهاجم صاحب الأصول الجزائرية، مثل زيدان، عانى سوء الحظ مع «الديوك»، إذ اكتفى بالمشاركة في بطولة «يورو»، خلال نسختي 2008 و2012 فقط، وكان الخروج المهين من مرحلة المجموعات، ثم ربع النهائي، وعدم تسجيل أي هدف، هو الحصاد الأوروبي النهائي له، في حين تم استبعاده من المشاركة في مونديال 2010، قبل اللعب في كأس العالم 2014، مسجلاً 3 أهداف، قبل الإقصاء من ربع النهائي أيضاً.

لكن «العرض الأخير» الذي قدمه مع منتخب فرنسا لا يزال ماثلاً في الأذهان، عندما فاز في لقاء ودي على أرمينيا، في أكتوبر 2015، برباعية نظيفة، صنع فيها الهدف الأول لجريزمان ببراعة، وسجل هدفين، برأسه ويمناه، ليترك أثراً طيباً، يجبر كثيرين على المطالبة بعودته الدولية، دائماً وبلا توقف.