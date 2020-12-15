«جهاز مارفيك» يصل اليوم لقيادة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

استقر الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني على اصطحاب طاقم مساعد يتكون من 3 مدربين مساعدين ومدرب حراس مرمى، وهو نفس الطاقم الذي سبق وعمل معه في الفترة الأولى للمنتخب حتى ديسمبر الماضي.

ويتوقع أن يصل الجهاز الفني إلى الدولة على فوجين اليوم وغداً، لمتابعة مباريات الجولة العاشرة بينما لايزال مارفيك ينهي بعض الترتيبات ويحاول جاهداً اللحاق بالجولة.

وسيقيم مارفيك في دبي بشكل كامل وفق بنود العقد على أن يحضر ويتابع المباريات من الملعب، وهو الشرط الذي وافق عليه المدرب منذ بداية المفاوضات دون أي اعتراضات.