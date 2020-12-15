شعلة أولمبياد طوكيو تنطلق 25 مارس

طوكيو (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق من محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرق اليابان في مارس المقبل، وذلك رغم استمرار المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتُطلق اللجنة المنظنمة مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 مارس من مركز تدريب كرة القدم في فوكوشيما «جي فيلدج»، والذي كان قد استخدم في عام 2011 خلال التعامل مع كارثة محطة الطاقة النووية «فوكوشيما دايتشي».

وكان من المفترض أن تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية من الموقع نفسه في 26 مارس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية قررت قبل ذلك الموعد بيومين، تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.

وستغطي مسيرة الشعلة الأولمبية 859 بلدية في جميع المحافظات الــ47 باليابان، وذلك على مدار 121 يوماً، قبل إيقاد المرجل الأولمبي في الاستاد الوطني بالعاصمة طوكيو في 23 يوليو.

وذكرت اللجنة المنظمة أن تفاصيل مسيرة الشعلة سيجرى الإعلان عنها في منتصف فبراير المقبل.

وتدرس اللجنة المنظمة عدداً من تدابير الوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا خلال مسيرة الشعلة من أجل ضمان إقامة فعالية آمنة.

ومن المقرر أن تقام الدورة الأولمبية المؤجلة خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، وتليها الدورة البارالمبية بين 24 أغسطس والخامسة من سبتمبر.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، كان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد زار طوكيو، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا واللجنة المنظمة، وجرى الاتفاق على إقامة الدورة الأولمبية في موعدها الجديد رغم استمرار أزمة كورونا.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة لدى الشعب الياباني بشأن إقامة الأولمبياد، في ظل ارتفاع التكاليف وتزايد معدلات العدوى بفيروس كورونا مؤخراً في أوروبا والولايات المتحدة.

وأظهرت نتائج آخر استطلاع أجرته قناة «إن إتش كيه»، أمس، أن 32% ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه يجب إلغاء الدورة الأولمبية، بينما يرى 27% أنه يجب إقامتها في الموعد المحدد، وأيد 31% تأجيلها مجدداً.