«دولي القوى» يوقف الكمالي

دبي (الاتحاد)

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس، إيقاف أحمد الكمالي رئيس الاتحاد الإماراتي السابق، 6 أشهر مع تغريمه 5 آلاف يورو، لإهدائه ساعات لمندوبين، في محاولة لكسب أصواتهم.

وأوقفت وحدة النزاهة، الكمالي مؤقتاً عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بألعاب القوى في أكتوبر الماضي، ما منعه من الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الدولي في بيان، إن الكمالي أهدى ساعات إلى مندوبين خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للقوى في 2015، عندما كان عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للقوى، وأقر الكمالي بأنه منح ساعات لمندوبين، لكنه قال إن قيمتها لا تتجاوز 40 إلى 50 دولاراً.

وأضاف البيان: «تبين أن الكمالي انتهك مدونة الأخلاق بسلوكه هذا، بتقديم هدايا أكثر من قيمتها الرمزية، وعدم تصرفه بنزاهة واحترام لخصومه كمرشح لأحد مناصب الاتحاد الدولي».

ونوه: «الغرض من حظر تقديم الهدايا القيمة، يهدف للحفاظ على نزاهة وحيادية مسؤولي الاتحاد الدولي، وكذلك الاتحاد الدولي كمؤسسة، وبناء على ذلك، ترى لجنة النزاهة أنه من المناسب فرض إيقاف لمدة 6 أشهر على الكمالي، يحرمه من المشاركة في أي نشاط متعلق بألعاب القوى، بما في ذلك تولي أي منصب له علاقة بألعاب القوى، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً». ويملك الكمالي، 3 أسابيع للتقدم بالتماس، ضد القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية.