«الانضباط» تعاقب ملابا

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي إيقاف بيتل ملابا لاعب نادي اتحاد كلباء 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف درهم للاعتداء بالدفع على حكم المباراة، وإيقاف لاعب نادي الشارقة ديجو سيلفا ريجيس مباراة وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب نادي الجزيرة محمد جلال محمود الشاعر مباراتين، وتغريمه 30 ألف درهم للتلفظ بعبارات بذيئة على حكم المباراة، وإيقاف اللاعب ذاته مباراتين أخريين وتغريمه مبلغاً وقدره 4 آلاف درهم.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي النصر لعدم إدخال إصابات اللاعبين على النظام الإلكتروني للاتحاد ‏FA-NET، وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من نادي الظفرة، ونادي النصر لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.