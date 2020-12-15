«الاتحاد للجو جيتسو» تنطلق من أبوظبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت المقبل بطولة الاتحاد للجو جيتسو في صالة «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، والتي تأتي في إطار الاستعدادات النهائية للدخول في منافسات الموسم المقبل، الحافل بالبطولات المحلية والدولية، وضمن جهود الاتحاد في تعزيز جاهزية اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، كما تعتبر ذات أهمية إذ إنها تسهم في اختبار المستويات الفنية والبدنية للاعبين المشاركين قبيل انطلاقة موسم 2021، وبالتالي وضع البرامج التدريبية المناسبة من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات والأندية لإعدادهم بالشكل الأمثل.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن بطولة الاتحاد التنشيطية تعكس جهود الاتحاد ورؤيته الاستباقية للتعامل مع التحديات والظروف غير الاعتيادية التي يشهدها العالم، وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، كان الاتحاد من أوائل الجهات الرياضية على مستوى العالم في وضع خطط متكاملة تسهم في الحفاظ على قدر كبير من لياقة اللاعبين وجاهزيتهم، وقد لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية، إما عبر المعسكرات التدريبية المغلقة، أو البطولات التنشيطية والرسمية، مثل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو.

وأضاف الظاهري أن اللاعبين ينتظرهم موسم قوي، وأن مثل هذه البطولات تعزز تحضيرات لاعبي الأندية والمنتخب للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بما في ذلك بطولة الألعاب الشاطئية بالصين في أبريل 2021، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي يخطط الاتحاد لتنظيمها في فبراير المقبل بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لفئتي الشباب والكبار، فضلاً عن مشاركة لاعبي أندية الدولة من جميع الجنسيات، الأمر الذي يعزز من قوة المنافسة.

ومن جانبه قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: يتطلع اللاعبون إلى انطلاق البطولة بفارغ الصبر، والكثير منهم بدأ استعداداته لهذا الحدث منذ أكثر من أسبوعين، وقد تابعنا جزءاً من هذه التحضيرات التي طغى عليها حماس بالغ، وأجواء إيجابية من التفاؤل والرغبة في العودة إلى البساط.

وتقام بطولة الاتحاد للجو جيتسو بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الشباب دون 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. ويتعين على جميع اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولة تقديم نتيجة فحص المسحة الأنفية، بما لا يتعدى تاريخه 48 ساعة قبل انطلاق البطولة، وذلك في إطار التزام الاتحاد التام بالبروتوكول الصحي المعتمد، والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تضمن تجربة متكاملة تضمن صحة وسلامة الجميع، وتعود بأقصى قدر من المنفعة على اللاعبين.