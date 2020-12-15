«الإمارات أيه إم» يواجه «مهرة» في كأس تشرشل للبولو

دبي (الاتحاد)

تشهد اليوم بطولة كأس ونستون تشرشل، والتي تقام حالياً بنادي الحبتور للفروسية والبولو وتختتم منافساتها بعد غد الجمعة، مباراتين، الأولى تجمع بين فريقي «الإمارات أيه إم» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء آل مكتوم، وفريق مهرة «الجريح» بعد خسارته أمس الأول أمام الحبتور، وفي المباراة الثانية يواجه فريق الذئاب نظيره فريق انكورا بنجاش، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لأن الفائز سيزاحم على الصدارة، وهو حق مشروع للفريقين لأن انكورا بنجاش حقق فوزاً مستحقاً على فريق جرين جيتس في مباراته الافتتاحية، كما فاز فريق الذئاب على جرين جيتس أيضاً.

فيما حقق فريق الحبتور للبولو فوزاً كبيراً على منافسه فريق مهرة بنتيجة 9-3، في لقاء شهد تألق محمد الحبتور الذي سجل ثلاثية رائعة وصنع هدفاً رابعاً، ليعوض خسارة فريقه أمام فريق «الإمارات أيه أم» في المباراة الافتتاحية وليعيد فريقه إلى دائرة المنافسة من جديد.

وحقق فريق الذئاب، بقيادة حبتور الحبتور، الفوز على جرين جيتس بنصف هدف، هي فارق الهانديكاب، بعد مباراة تأرجحت فيها كفة الفريقين، حيث تقدم فريق جرين جيتس بقيادة النجم السعودي نور أبوالخضرا، منهياً الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ونصف، ثم عاد فريق الذئاب بالتقدم بثلاثة أهداف ونصف هدف مقابل ثلاثة أهداف، وواصل تقدمه في الشوط الثالث بخمسة أهداف ونصف مقابل أربعة، وفي الشوط الرابع أضاف جرين جيتس هدفاً خامساً، إلا أن نصف النقطة كانت طوق النجاة لفريق الذئاب ليخطف بها الفوز.