«الأولمبية» تشارك في عمومية «الآسيوي» الـ39 بمسقط

دبي (الاتحاد)

غادر أمس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية متجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي يقام اليوم، ويشهد إعلان المدينة المستضيفة للنسخة الـ21 من دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام عام 2030.

وتترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، ويرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وتشارك 45 لجنة أولمبية آسيوية بالاجتماعات، حيث ستتم عملية التصويت إلكترونياً للمرة الأولى لاختيار المدينة المستضيفة للدورة الألعاب الآسيوية بواقع 32 لجنة، تتواجد بالاجتماع في مسقط، و13 لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي.

ويشهد الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية، كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

وتتضمن بنود الاجتماع توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025م، واستعراض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية لآخر مستجداته على الساحة الرياضية، كما ستقدم جونيلا ليندبرج الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك»، شرحاً حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية للأنوك.

ويتخلل الاجتماع عروض مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية، التي ستقام خلال السنوات القادمة وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا – الصين»، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «شانتو – الصين»، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة «تايلاند»، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «هانغتشو – الصين 2022م».

وتشمل أعمال الاجتماع كذلك تقديم مجموعة من التقارير لنواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بالإضافة إلى تقارير رؤساء اللجان المساعدة للمجلس الأولمبي الآسيوي ومن بينها لجنة الرياضيين، لجنة الثقافة، لجنة التعليم، لجنة الأخلاقيات، اللجنة المالية، اللجنة الإعلامية، اللجنة الطبية، لجنة المرأة والرياضة، ولجنة الرياضة للجميع.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية كل 4 سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتشهد مشاركة 45 دولة، حيث تقام النسخة التاسعة عشرة المقبلة بمدينة هانغزهو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، على أن تقام النسخة التي تليها في أيتشي ناجويا باليابان عام 2026، علماً بأن النسخة الأولى من دورة الألعاب الآسيوية أقيمت عام 1951 في العاصمة الهندية نيودلهي.