67 خيلاً في آخر سباقات مضمار جبل علي 2020

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي بعد غدٍ الجمعة، حفل سباقه الخامس لهذا الموسم وآخر سباقاته للعام 2020، والذي يحمل اسم «الجميرا»، ويتألف من ستة أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 67 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 448 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي عن بعد ظهر أمس، بحضور الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم مدير مبيعات طيران الإمارات الشركة الراعية للحفل، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وأكد الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم، استمرار طيران الإمارات بدعم مضمار جبل علي عبر رعايتها لأشوط حفل «الجميرا» الستة، التي تقام يوم الجمعة، وقال: اشتهر مضمار جبل علي باستضافة عدد كبير من الجماهير التي ظلت بعد ظروف «كوفيد-19» تحرص على متابعة السباقات عبر شاشة قناة دبي ريسينج أو المنصات الرقمية التابعة لهيئة الإمارات للسباقات.

وتوجه الشيخ راشد بن جمال آل مكتوم بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لمنح الفرصة للشركة بالرعاية في مضمار جبل علي، والتواجد خلال حفل سباق جميرا الذي يشتمل على 6 أشواط.

من جانبه، تقدم شريف الحلواني بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، على دعمه الكبير للمضمار الأصفر ولرعايته الشركة لجميع أشواط هذا السباق، كما قدم الشكر والتقدير للدعم الواسع من جميع وسائل الإعلام.

وكشف ياسر مبروك عن تفاصيل سباق «الجميرا»، حيث قال: إن السباق يتألف من 6 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة، وأن عدد الخيول التي سجلت للمشاركة في السباق بلغ 94 خيلاً تم تأكيد مشاركة 67 منها، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 448 ألف درهم.