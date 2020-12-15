يقام الجمعة أو السبت.. الطقس يحسم موعد أريلة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بعد غدٍ الجمعة أو السبت المقبل، وأكد النادي أن حالة الطقس التي سيتم التعرف عليها، بالتعاون مع الأرصاد هي التي سوف تحدد الموعد.

وكان السباق قد تم تأجيله من السبت الماضي لعدم مواءمة حالة الطقس لإقامته، ويقام أريلة لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتشهد المنافسات مشاركة كبيرة من البحارة من مختلف أنحاء الدولة، لا سيما وأنه السباق الأول لفئة 60 قدماً بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين وكذلك المشاركين في المنافسات تصل إلى ثلاثة ملايين درهم، وثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك لتحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي البحري الكبير.