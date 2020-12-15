«مسابقات اليد» تقر تعديلات جديدة على كأس الإمارات

رضا سليم (دبي)

أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد برئاسة داوود المليح، تعديلاً على نظام مسابقة كأس الإمارات للرجال للموسم الحالي، وذلك بإدخال ثلاث جولات إضافية للدور النهائي للبطولة، حيث ستقام جولة تحديد المراكز من الرابع إلى السادس خلال الفترة من 8 إلى 22 يناير المقبل، ليقام دوري من دور واحد بين الفرق الحاصلة على المركز الثاني في ترتيب مجموعات الدور التمهيدي.

وتقام جولة تحديد المراكز من السابع إلى التاسع بنفس الفترة للفرق الحاصلة على المركز الثالث في ترتيب المجموعات الثلاث بالدور التمهيدي، فيما ستقام جولة تحديد المركزين العاشر والحادي عشر بنفس التوقيت للفرق الحاصلة على المركز الرابع في المجموعتين الأولى والثانية بالدور التمهيدي.

وأجرت اللجنة تعديلاً على موعد إقامة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة، والتي كان من المقرر أن تقام يومي 8 و9 يناير المقبل لتقام يوم 5 من نفس الشهر.

يذكر أن الدور النهائي للبطولة سيكون بنظام دوري من دور واحد، بين الفرق الحاصلة على المركز الأول في ترتيب المجموعات الثلاث للدور التمهيدي، وذلك لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث، ووفقاً للتعديل الأخير، فإن هذه الجولة سوف تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 يناير المقبل.