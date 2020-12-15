الخيال: نظام المجموعتين أنقذ دوري السلة

علي معالي (دبي)

أكد عدنان الخيال عضو إدارة الألعاب الجماعية، المشرف على كرة السلة بنادي الشارقة، أن النظام الذي قام به اتحاد السلة هذا الموسم في ظل جائحة كورونا بتقسيم الدوري إلى مجموعتين أنقذ اللعبة في هذه الظروف الاستثنائية، وساهم بشكل كبير في قوة المنافسة، وهو ما نشهده حتى الآن بعد مرور عدد كبير من الجولات بالوصول إلى الجولة التاسعة.

قال الخيال: نظام إيجابي للغاية، والمستوى متقارب، سواء في مجموعة دبي والشارقة، أو في أبوظبي، والفرص متاحة لجميع الفرق، حيث يمكن للفريق الذي يحتل المركز الخامس في مجموعته أن ينافس على البطولة، وأشكر الاتحاد على هذه الفكرة التي ساعدت في دوران عجلة اللعبة بشكل جيد ومريح لكافة عناصر اللعبة.

وأضاف الخيال: الشارقة أصبح المصدر الأول للاعبين للمشاركة في أندية أخرى وفريق البطائح يضم فريقاً كاملاً من أبناء نادي الشارقة باعتراف ميشو مدرب البطائح نفسه، ويوجد لاعب شرقاوي في صفوف الوحدة، وآخر في صفوف بني ياس.

وقال: لسنا من أصحاب الفكر الذي ينادي بتخزين اللاعبين بين جدران النادي، وهذا من مصلحة اللاعبين واللعبة في نفس الوقت، وهو يساهم كذلك في تطوير اللعبة، واحتكار اللاعبين ليس من طريقة عملنا، ولكن نبحث في المقام الأساسي على كيفية التطوير، وإيجاد المنافسة القوية، وإفراز لاعبين يمكن أن يخدموا المنتخبات الوطنية.

وأضاف: نهتم بكل المراحل السنية لتفرز في النهاية العدد المناسب للفريق الأول، ثم نسمح للاعبين فوق احتياجاتنا بحرية الانتقال لأندية أخرى، حرصاً على مستقبل هؤلاء اللاعبين، متابعاً: البطائح أحدث فرق دورينا أحرج الجميع حالياً، سواء الشارقة أو شباب الأهلي وحقق الفوز على الوصل والنصر، وهو يقدم نفسه بشكل قوي للفترات المقبلة، وهو أمر جيد من نادي تم تكوينه خلال فترة قصيرة، ويقارع حالياً في المستوى أندية عريقة في اللعبة.