«الفراعنة» أبطال «عربية الشطرنج» بـ 11 ميدالية

الشارقة (الاتحاد)

تصدر منتخب مصر للشطرنج الترتيب العام للبطولة العربية للمراحل السنية للذكور والإناث للشطرنج، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة «أونلاين»، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة تنافسوا في 16 مسابقة.

وجاءت صدارة مصر برصيد 11 ميدالية، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة، وجاء الجزائر في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات وبرونزيتين، والأردن في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات، منها ذهبيتان وبرونزيتان.

وجاءت فلسطين في المركز الرابع برصيد 5 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية، وسوريا الخامس برصيد 5 ميداليات، منها ميدالية ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزيتان، والمغرب السادس برصيد 6 ميداليات، منها ميدالية ذهبية واحدة وميدالية فضية واحدة و4 ميداليات برونزية، ولبنان السابع برصيد4 ميداليات ملونة، منها واحدة ذهبية وثلاث ميداليات برونزية، ومنتخب الإمارات الثامن برصيد 3 ميداليات ملونة، بواقع فضيتين وبرونزية واحدة، فيما حصلت الجمهورية التونسية على ميدالية برونزية واحدة.

كان الاتحاد العربي للشطرنج قد رصد جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة للإناث والذكور بقيمة 8400 دولار.

شهد ختام البطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتقدم بالشكر للجنة المنظمة للبطولة برئاسة الأستاذ الدولي سامي سفاريني، وإلى جميع الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات البطولة بنظام «الأونلاين»، وعددهم 12 حكماً، برئاسة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا أن انتشار جائحة كورونا في العالم لم تمنع الاتحاد العربي من مواصلة بطولاته، حيث حرصنا على استكمال الأجندة الرسمية التي حددها الاتحاد من بداية الموسم عدا بطولة الرجال والسيدات، التي حالت ظروف جائحة كورونا دون تنظيمها، معرباً عن أمله في انتهاء هذه الجائحة، والعودة لتنظيم كافة البطولات والأنشطة الرياضية العالمية في العام القادم.