معسكر افتراضي لـ «فتيات الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

دشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، معسكر الشتاء الافتراضي الذي يستمر حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، لدعم لاعبات النادي ومختلف الأندية الأخرى وتشجيعهم على ممارسة اللعبة، وكشفت إدارة النادي عن إقامة معسكر «أونلاين» أيضاً مع الاتحاد البيلاروسي للعبة لتطوير منظومة العمل، وكشف مزيد من المواهب بين البلدين.

ويأتي هذا المعسكر كنتاج للتعاون المشترك مع إحدى الأكاديميات في بيلاروسيا، بعدما تم عقد اجتماع تنسيقي بين مجلس الإدارة والأكاديمية، حيث يحرص النادي على التنسيق والتواصل مع أكاديميات الشطرنج في العالم لإكساب لاعباته الخبرة الدولية.

ويتضمن المعسكر العديد من الورش الفنية والثقافية والرياضية، كما دشن أيضاً المشاركة بمعسكر تدريبي مع نادي الفجيرة للشطرنج، يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث يتضمن تدريباً حول كيفية الهجوم واستراتيجية إنهاء اللعبة، كما سيختتم المعسكر ببطولة تدريبية مع لاعبي نادي الفجيرة ومعسكر داخلي مع نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للبنين.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن المعسكر يأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية في الإمارة، مثل معهد الشارقة للتراث، من خلال تنظيم العديد من الرحلات الافتراضية، لتعريف اللاعبات بالموروث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت الشامسي إلى أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة دائماً ما يكون له السبق في دعم جميع اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية الدولة، إيماناً بدوره في نشر ثقافة للعبة والترويج لها، وخلق مزيد من الفرص لاكتشاف المزيد من المواهب من مختلف الأعمار.