«العميد» يحافظ على صدارة دوري الصالات

دبي (الاتحاد)

انتهت موقعة «قمة الأسبوع» لدوري كرة الصالات، بتغلب النصر على مستضيفه البطائح 4-3 بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل وأقوى مباريات الجولة الخامسة للبطولة.

وحافظ «العميد» على الصدارة منفرداً عن جدارة برصيد 13 نقطة، وقفز شباب الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وتراجع البطائح إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وظل دبا الحصن رابعاً برصيد 8 نقاط، وصعد الحمرية إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط، تاركاً اتحاد كلباء وخورفكان والشارقة في المراكز السادس والسابع والثامن برصيد 4 نقاط لكل منهم، والظفرة ومليحة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 3 نقاط.

وواصل فريق نادي الحمرية صحوته وتألقه بقيادة مدربه الجديد خالد حمداوي، ونجح في فض الاشتباك والشراكة في النقاط بينه وبين خورفكان بالتفوق عليه 4-2.

وتغلب شباب الأهلي على مستضيفه فريق نادي الظفرة، وتعادل فريق نادي مليحة مع ضيفه دبا الحصن 2-2، وكان الشارقة قد حقق الفوز الأول في الدوري على حساب مستضيفه اتحاد كلباء 2-1.

وتجمع مباريات الجولة السادسة للدوري بين دبا الحصن وضيفه الحمرية، ويحل اتحاد كلباء ضيفاً على شباب الأهلي في الممزر يوم الجمعة المقبل، ويلتقي الظفرة مع ضيفه البطائح وخورفكان مع الشارقة، ويلتقي النصر مع مليحة على ملعب صالة راشد بن حمدان في القلعة الزرقاء يوم السبت المقبل.