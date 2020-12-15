«صدارة الملك» في اختبار «ملعب النار»!

منير رحومة (دبي)

يصل قطار دوري الخليج العربي غداً محطته العاشرة، رافعاً من مستوى الإثارة والحماس، باشتداد التنافس، سواء في أعلى جدول الترتيب أو أسفله، وذلك بفضل التقارب الكبير في المستوى بين الفرق، والمفاجآت التي تحملها كل جولة.

وتترقب الجماهير جولة جديدة من التشويق، والتي تنطلق بإقامة ثلاث مباريات، تشهد حواراً عن بُعد بين فرق المقدمة ومواجهات قوية وصعبة لفرق المؤخرة.

ويتصدر لقاء بني ياس والشارقة المشهد، حيث سيكون متصدر الدوري وحامل اللقب في اختبار صعب عندما يواجه «السماوي» في «ملعب النار»، خاصة وأن صاحب الأرض يحتل المركز الرابع ويعيش مرحلة إيجابية، بالانتصارات الأخيرة، ويرغب بدوره في المنافسة بجدية على اللقب.

أما «الملك» فيعول على خبرته في التعامل مع الاختبارات القوية، وامتلاكه للاعبين أصحاب مهارات وفنيات للخروج بالنقاط الثلاث، والحفاظ على الصدارة.

أما فيما يتعلق بمباراة الوصل والجزيرة، فيتوقع أن تحفل بدورها بالإثارة والحماس، نظراً لأهمية النتيجة بالنسبة للفريقين، حيث يدشن الفهود مرحلة جديدة بقيادة المدرب البرازيلي هيلمان، ويرغب في تسجيل انطلاقة إيجابية، وحصد ثلاث نقاط معنوية مهمة.

أما فريق «فخر أبوظبي» وصيف الدوري، فيدخل اللقب بهدف الفوز ومواصلة تشديد الملاحقة على الشارقة، بانتظار عثرة تقربه من المركز الأول.

وبالنسبة للمباراة الأخيرة في برنامج الغد فتقام في منطقة الظفرة، حيث يستضيف الظفرة صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فرق حتا متذيل الترتيب بنقطة يتيمة، وتبدو الأهداف متباينة، لأن صاحب الأرض يسعى لدعم رصيده، والتقدم إلى المناطق الدافئة في الترتيب، بينما يبحث الضيوف عن أول فوز لهم في الموسم وبدء مهم للإنقاذ.

إيسايلا: أقوى هجومين

وصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس مواجهة فريقه أمام الشارقة بالصعبة والمثيرة، وقال: «المواجهة بين أقوى خطي هجوم في البطولة، لذلك من المتوقع أن تكون قوية للغاية».

وتابع: «نحن نواجه متصدر جدول الترتيب، ومن المؤكد أن الشارقة فريق قوي ومنظم لذلك المباراة ستكون لها حسابات خاصة للغاية».

وشدد إيسايلا على أن كل فريق يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الآخر، وهو ما يضاعف من صعوبة المواجهة، وأعرب عن ثقته التامة في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة العروض القوية التي ظهر بها الجميع خلال المباريات الأخيرة.

وتمنى أن يكون بني ياس هو أول فريق يلحق أول خسارة بالشارقة الذي لم يخسر أي مباراة إلى الآن.

هيلمان: نمتلك القدرة والرغبة

أكد أودير هيلمان مدرب الوصل الجديد، أن فريقه يمتلك لاعبين على مستوى عال ومتميز، ولديهم الرغبة في تحقيق البطولات، وقال: «تحدثت مع العديد من اللاعبين والمدربين البرازيليين قبل قدومي إلى دبي، والجميع أكد لي أنه ناد عريق، ويمتلك إمكانات هائلة، وأنا على دراية بمسيرة البرازيليين الناجحة مع الفريق، وأتمنى أن أضيف نجاحاً جديداً يُخلد في تاريخ الوصل».

وتابع: «مع الوقت سيستوعب اللاعبين أفكاري، وسينعكس هذا على أدائهم داخل المستطيل الأخضر، وعلينا التدرب بقوة والاستعداد جيداً خلال الأيام القادمة لتقديم أداء لائق أمام الجزيرة في مواجهة ستكون قوية، وتتطلب تركيزاً عالياً أمام منافس يقدم مستويات قوية هذا الموسم، وبالمجمل فريقنا قدم أداء جيداً، لكن النتائج لا تخدمه لحد الآن مقارنة بالمردود العام».

فيلسوفينتش: نحترم الجميع

أكد الصربي الصربي ألكسندر فيلسوفينتش مدرب الظفرة أن استعدادات فريقه لمباراة حتا تأتي مثل أي مباراة تشوبها الجدية والتركيز، ومعالجة أخطاء المباريات السابقة. وأضاف المدرب أن قراءته وفهمه للفريق المنافس هو الشيء المهم بالنسبة له كمدرب.

وأبدى مدرب الظفرة احترامه لضيفه حتا، مشيراً إلى أنه شاهد مباريات الفريق الأخيرة أمام الجزيرة وشباب الأهلي وبني ياس وخورفكان، مؤكداً أنهم كانوا يؤدون بصورة جيدة خلال الحصة الأولى، مشيراً إلى تقدم الفريق على خورفكان في مباراتهم الأخيرة بهدفين.

وكشف مدرب الظفرة أن الفريق سيستعيد خدمات لاعبيه مسلم فايز وخالد الدرمكي، فيما سيكون سلطان الغافري في حساباته بحسب جاهزيته غير أنه أبدى شكوكه في مشاركة مهاجم الفريق ياسين البخيت الذي لم يلتحق بالتدريبات الجماعية، مضيفاً أن العماني عمران الجساسي يحتاج إلى أسبوعين على الأقل للعودة إلى التدريبات.

العنبري: محطة مهمة

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أهمية وقوة مباراة بني ياس قائلاً: «أتوقعها مواجهة قوية بين الفريقين، فمنذ موسمين أو ثلاثة كان بني ياس فريقاً صعباً أمام جميع الفرق، وهو في ملعبه منافس قوي، ويمتلك عناصر جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب، وهذا استقطب عناصر متميزة، ولذلك نعلم صعوبة وقوة المباراة».

وأضاف: «اللقاء مهم للغاية لفريقي في هذه المرحلة، وتقارب النقاط أتمنى أن تكون عناصرنا في تركيزها في هذه المحطة المهمة».

وقال: «الاستقرار مطلوب في التشكيلة لكن في حال غياب لاعب فهناك البديل المناسب والجاهز في نفس الوقت».

وتابع العنبري: «أجانب السماوي متميزون، خاصة الأرجنتنيين وهو فريق منظم ومن الأندية التي تتواجد في مقدمة الدوري، وثقتي كبيرة في لاعبي الملك بتحقيق ما نريده في المباراة».

كايزر: مواجهة المجهول

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه يعاني عدداً من الغيابات قبل مواجهة الوصل بعد انضمام محمد العطاس لقائمة المصابين مع إزيكيل وعمر عبد الرحمن، مؤكداً أنه يحاول البحث عن حلول لهذه الغيابات.

ونفى مدرب الجزيرة وجود أي مشاكل في الحمل التدريبي على اللاعبين في التدريبات، ما يسبب الإصابات وقال: «كل ما في الأمر أن هناك فترة شهدت ضغطاً متوالياً للمباريات، الأمر الذي أظهر ما حدث للاعبين بخلاف أن إصابة عموري في الركبة لا علاقة لها بذلك».

وعن الوصل، فقد أكد أنه يعرف الفريق جيداً، لكنه بالنسبة له أصبح مجهولاً الآن بعد تغيير الجهاز الفني، وإسناد المهمة لمدرب جديد، لكنه شدد على أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات».

فلاديمير: منافس عنيد

اعترف الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه سيواجه منافساً عنيداً هو الظفرة الذي لم يعرف الخسارة مؤخراً في مختلف البطولات، وحقق نتائج بارزة هذا الموسم، لكن فريقه يركز على نفسه من أجل تجاوز المعوقات لديه وأبرزها الإصابات التي يعاني منها لعدد من اللاعبين المهمين، لكن لا يجب البكاء على الغائبين، والتركيز على المجموعة الحالية.

وأكد المدرب أن فريقه بحاجة للعمل على الجانب النفسي عند استقبال الأهداف، حيث يتراجع تركيز اللاعبين بعد استقبالهم هدفاً، رغم أن أداءهم يكون في مسار تصاعدي خلال المباريات ثم يتوقف.

وأشار المدرب أنه لم يعقد اجتماعاً مع اللاعبين عقب المباراة الماضية، ولكنه يقوم بأحاديث يومية مستمرة مع اللاعبين عقب جميع التدريبات، وهناك صراحة وشفافية بما يجب تحسينه من أجل تحقيق نتائج إيجابية.