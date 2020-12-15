دقات العاشرة.. «موعد مع الهدف 200»!

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون دوري الخليج العربي على موعد مع الهدف رقم 200 مع «دقات العاشرة» خلال مباريات الجولة المرتقبة التي تنطلق غداً، وتشهد مواجهات، الظفرة مع حتا، وبني ياس مع الشارقة، والوصل مع الجزيرة، على أن تستكمل الجمعة بإقامة أربع مباريات تجمع اتحاد كلباء مع الوحدة، الفجيرة مع شباب الأهلي، النصر مع العين، وعجمان مع خورفكان.

أقيمت 63 مباراة في الجولات التسع الماضية للدوري، شهدت تسجيل 193 هدفاً، بمعدل 3.06 هدف في المباراة، حيث تبدو الفرصة مواتية للوصول إلى المئوية الثانية خلال مباريات اليوم الأول للجولة، بعدما احتفل البرازيلي إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، بالهدف رقم 100 في مباراة الجولة الخامسة أمام خورفكان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتزيد المنافسة المحتدمة على سباق صدارة الهدافين من متعة مباريات الدوري في الموسم الحالي، في ظل تقارب السجل التهديفي، ويتصدر القائمة إيجور جيسوس مهاجم «الفرسان» برصيد 9، مقابل 8 أهداف للثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة)، جواو بيدرو (بني ياس)، إيجور كورنادو (الشارقة)، فيما يحتل الوطني علي مبخوت هداف الجزيرة المركز الخامس برصيد 5 أهداف.

ويترجم سباق «الأقوى هجوماً» الذي يجمع ما بين الشارقة وبني ياس برصيد 20 هدفاً، حجم المنافسة القوية في زيارة شباك المنافسين، علماً بأن الجزيرة الذي سجل هجومه 19 هدفاً يعد الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف في الجولات الماضية، فيما تعد شباك حتا متذيل ترتيب الدوري الأكثر عُرضة لاستقبال الأهداف برصيد 26 هدفاً.

واقتصر غياب الأهداف في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي على 4 مباريات فقط بنهاية الجولة التاسعة، وبدا من اللافت تواجد عجمان صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، طرفاً أساسياً في ثلاث مباريات، بتعادل مع حتا في الجولة الثالثة، بني ياس في الخامسة، والعين في الجولة التاسعة والتي شهدت أيضاً تعادل شباب الأهلي والظفرة من دون أهداف.