«حوسني عجمان».. «قمة حراس الدوري»

رضا سليم (دبي)

تصدر علي الحوسني حارس مرمى فريق عجمان قائمة الحراس الأكثر تصدياً للهجمات على مرماه طبقاً لإحصائيات رابطة المحترفين، وذلك خلال 9 جولات ماضية.

ويتفوق الحارس «البرتقالي» على خالد السناني حارس الظفرة، الذي تصدى لـ 38 هجمة، ومن بعده جمال عبدالله حارس مرمى فريق اتحاد كلباء 34 هجمة، ثم عبدالله التميمي حارس مرمى الفجيرة 29 تصدياً، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة 27 تصدياً.

ويعد الحوسني من اللاعبين الذين دخلوا قائمة «العلامة الكاملة»، بعدما شارك في 9 مباريات وبزمن 810 دقائق، ولم يخرج من التشكيلة أو يستبدل في أية مباراة، وحافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات، وخرج من مرماه لتشتيت الكرة باليد 6 مرات، بالإضافة إلى أن سجله خال من البطاقات الصفراء، ورغم أن عجمان يعاني في المراكز الأخيرة ولم يحقق أي فوز حتى الآن إلا أن الحوسني قائد الفريق يتصدر قائمة الحراس الأكثر فاعلية في مرماهم.

ولعب الحوسني «32 عاماً» في مسيرته حتى الآن 15762 دقيقة في 180 مباراة في مسيرته، وحصل فيها على 11 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء فقط منها، ويعد هذا الموسم هو الثالث للحوسني مع عجمان بعدما انتقل إليه في موسم 2017-2018، وخاض مع الفريق في الموسم الأول 990 دقيقة في 11 مباراة، وفي موسم 2018-2019 لعب 2250 دقيقة في 25 مباريات ولعب الموسم الماضي 1620 دقيقة في 18 مباراة، قبل أن يتوقف الدوري، ويتم إلغاء المسابقة.

وتعد نسبة مشاركة الحارس «البرتقالي» عالية مع فريقه مقارنة بمسيرته مع الوحدة، حيث لعب في الفريق 7 مواسم، وكان موسم 2016-2017 هو الأبرز له قبل الانتقال إلى عجمان، حيث لعب 1187 دقيقة في 14 مباراة، فيما كان موسم 2011-2012، هو الأقل له حيث شارك 63 دقيقة في مباراة واحدة.