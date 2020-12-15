غانم يُعوض سلطان في صفوف الشارقة

علي معالي (الشارقة)

يفتقد فريق الشارقة جهود مدافعه سالم سلطان في مباراة بني ياس في الجولة العاشرة يوم غد بسبب الإيقاف، في حين أصبح عبدالله غانم هو البديل المناسب، ليعوض زميله في المباراة بين صاحب المركز الأول برصيد 23 نقطة، وصاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

شارك سالم سلطان (27 عاماً) حتى الآن في 7 مباريات أساسياً، من أصل 9 جولات بالدوري، وتم استبداله في مباراة واحدة من هذه المباريات السبع، وكانت في لقاء الجزيرة الذي انتهى بفوز الشارقة بهدف، وبدأ عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة يضع سالم سلطان، القادم من فريق الوحدة، في التشكيلة الأساسية هذا الموسم، بخلاف الموسم السابق الذي كانت فيه غالبية المشاركة من نصيب عبدالله غانم.

وستكون مهمة عبدالله غانم في مباراة الغد مهمة للغاية مع زميله شاهين عبدالرحمن في قلب الدفاع في كيفية السيطرة على هجوم «السماوي»، في المباراة التي ينتظر لها أن تكون قوية، خاصة أن الفريقين قد لعبا معاً في الموسم الماضي في الجولة الثامنة، وانتهت بالتعادل وكانت المباراة الأولى التي يحقق فيها الشارقة التعادل السلبي بعد 5 انتصارات قبلها، وتعادل إيجابي مع حتا 2-2.