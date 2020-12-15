أمير مرتضى: تمنيت رؤية ليما في «القلعة البيضاء»

مراد المصري (دبي)

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة السابق في نادي الزمالك، فخره بزيارة نادي الوصل، الذي يطلق عليه اسم «زمالك الإمارات» بالنظر للتسلسل التاريخي لتأسيسه باسم الزمالك، وهو ما جعل لديه رابطاً وعلاقةً خاصة دائماً مع نظيره المصري، كما ثمن الاستقبال الطيب من جانب إدارة «الإمبراطور» خلال تواجده في مقر النادي بزعبيل.

وعبر أمير عن تقديره لجهود الوصل بوصفه أحد أعمدة الرياضة الإماراتية، والذي يواصل التطور من خلال المنشآت والمرافق الخاصة به، خصوصاً المشاريع التجارية الجديدة المحيطة بمقر النادي، التي تعكس الفكر الاستثماري للقائمين على النادي.

كما التقى خلال زيارته تدريبات الفريق الأول، القائد فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني والنجم الأول للفريق، حيث تبادل معه الحديث الودي، وكشف له أنه تمنى ضمه إلى صفوف الزمالك خلال الفترة التي تواجد فيها على رأس الجهاز المشرف في النادي المصري.

وقال: «ليما لاعب مميز، وتمنيت رؤيته بقميص القلعة البيضاء، وأتمنى له ولكافة زملائه التوفيق فيما تبقى من مشوار الموسم الحالي».

وقام نادي الوصل بإهداء أمير مرتضى منصور، قميصاً خاصاً يحمل اسمه والرقم 10 الخاص باللاعب فابيو ليما.