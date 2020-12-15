«فرانس فوتبول» تكرم «الفريق الأعظم» في التاريخ

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في عددها الصادر أمس، عن الفريق الذي اختارته ليكون الأعظم في تاريخ كرة القدم، والذي لقبته بـ«فريق الأحلام»، وتصدر غلافها صورة جماعية كبيرة لهذا الفريق، الذي أجرت مع بعض نجومه حوارات حصرية على صفحاتها الداخلية.

ويضم الفريق 11 لاعباً يمثلون 7 دول، منهم 3 لاعبين من البرازيل ولاعبان اثنان من الأرجنتين ولاعبان من ألمانيا ولاعب واحد من كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وروسيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

الروسي ليف ياشين لحراسة المرمى، والبرازيلي كافو الظهير الأيمن والإيطالي باولو مالديني الظهير الأيسر، والألماني فرانز بيكنباور قلب الدفاع، وفي خط الوسط المدافع الألماني لوثر ماتيوس والإسباني تشابي، وفي خط الوسط المهاجم البرازيلي بيليه والأرجنتيني مارادونا، في الجناح الأيمن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي الجناح الأيسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورأس الحربة البرازيلي رونالدو.

وخصصت المجلة صفحات لنشر السيرة الذاتية وحوارات حصرية مع النجوم القدامى، التي لم تشاهدها الأجيال الجديدة من عشاق كرة القدم، لكي يتعرفوا على مسيرتهم الكروية الحافلة بالألقاب والبطولات.

وكانت المجلة أعلنت في شهر يوليو الماضي حجب جائزة الكرة الذهبية الفردية لهذا العام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي كانت سبباً في توقف النشاط الكروي لعدة أشهر في معظم الدوريات الأوروبية، ولهذا كان قرار المجلة بتعويض هذا الغياب، بابتكار جائزة أخرى تمنح لفريق أحلام كل العصور.

جدير بالذكر أن المجلة اختارت فريقاً احتياطياً لفريق الأحلام، وفريقاً ثالثاً (احتياطي الاحتياطي).