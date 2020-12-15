فان جال: دي بيك أخطأ باللعب لـ«الشياطين الحمر»

القاهرة (الاتحاد)

قال المدرب الهولندي المخضرم لويس فان جال: إن مواطنه الشاب فان دي بيك (23 عاماً) لاعب أياكس أمستردام السابق، والذي انضم في الصيف الماضي إلى فريق مانشستر يونايتد، أخطأ خطأً كبيراً بانتقاله إلى أولد ترافورد، وإنه لم يحسن الاختيار، حيث لا يشارك بصفة أساسية.

وأضاف فان جال: «أتمنى أن تأتي ساعة دي بيك قريباً ويتألق مثلما كان يتألق مع أياكس».

وتساءل مندهشاً: «إذا كان لديك نجمان بثقل بول بوجبا وبرونو فيرنانديز، فأين يلعب دي بيك، أعتقد أنه يحتاج للعب في أندية أخرى تتيح له فرصة أكبر، لأنه فتى يملك الكثير من الصفات المتميزة للاعب خط وسط المتحرك والنشيط، وليس من المنطقي أن يجلس أغلب الوقت على دكة البدلاء».

وأعرب فان جال عن أمله في أن تتاح الفرصة لفان دي بيك للعب في قادم المباريات في الدوري الإنجليزي، وخاصة أن أمام اليونايتد جدولاً مضغوطاً في الدوري من الآن وحتى نهاية السنة (يلعب 5 مباريات على التوالي ضد أندية شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد وإيفرتون وليستر سيتي وولفر هامبتون)، ما يعني أن أولي جونار سولشاير المدير الفني سيحتاج إلى تدوير اللاعبين، ووقتها يجب أن يحصل فان دي بيك على فرصته كاملة، وعليه أن يثبت أن لديه من الموهبة والمهارات ما يؤهله للعب والتألق في أولد ترافورد.