مكلارين يعترف بالفجوة

لندن (رويترز)

أقر أندرياس زايدل رئيس مكلارين، بأن فريقه لا يزال يبتعد كثيراً عن مرسيدس البطل ووصيفه رد بول، رغم أن مكلارين استمتع بأفضل مواسمه في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات منذ 2012.

وانتزع مكلارين البطل السابق المركز الثالث في بطولة الصانعين في السباق الختامي للموسم في أبوظبي يوم الأحد.

وقال زايدل: يجب أن نواصل التحلي بالواقعية، رغم النتيجة الجيدة التي حققناها هذا الأسبوع وإنهاء الموسم في المركز الثالث، فإن الفريق يعرف تماماً قدراته.

وتابع: لا تزال هناك فجوة كبيرة مع سيارات الفرق البارزة خاصة مرسيدس.

وفاز مرسيدس بلقبي السائقين والصانعين للعام السابع على التوالي في إنجاز لا سابق له، وحصد 573 نقطة سجل منها لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات 347 نقطة، وسجل مكلارين 202 نقطة.

ولم يفز مكلارين بسباق منذ 2012 في آخر مواسم هاميلتون مع الفريق، لكنه تطور مقارنة بالمركز التاسع مع هوندا في 2017.

وقال زايدل: الفريق قدم هذا العام تحت قيادة المدير التقني جيمس كي سيارة تنافسية للغاية في خطوة كبيرة للأمام، مقارنة بالعام الماضي، لكننا ما زلنا نعرف الفجوة التي تفصلنا عن مرسيدس.