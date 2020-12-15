ميامي هيت يخفق في «التحضيرية»

باريس (أ ف ب)

بعد خسارته الأخيرة أمام لوس أنجلوس ليكرز في نهائي الموسم الماضي، خسر فريق ميامي هيت مباراته التحضيرية الأولى، قبل 8 أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، حيث مني الفريق على أرضه بخسارة قاسية 114-92 أمام نيو أورليانز بيليكانز، مع تسجيل زيون ويليامسون وبراندون إنجرام 26 و 22 نقطة على التوالي. وسيخوض ميامي هيت مباراة تحضيرية أخرى الجمعة في تامبا ضد تورونتو رابتورز بطل 2019، الذي هزم شارلوت هورنتس 112-109 قبل مباراته الرسمية الأولى في 24 ديسمبر أمام مضيفه أورلاندو.

وسيشهد الموسم الجديد أولى المواجهات بين جولدن ستايت ووريرز «بطل 2017 و2018» وفريق بروكلين نتس، ولوس أنجلوس ليكرز ضد كليبرز.