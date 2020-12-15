الصين.. النمو المستدام من بوابة «الأجور»

بكين (رويترز)

وضع الاتحاد الصيني لكرة القدم سقفاً للأجور في الدوري الممتاز، كجزء من إجراءات تهدف إلى الحد من الإنفاق وضمان النمو المستدام، حيث سيكون سقف أجور اللاعبين المحليين 5 ملايين يوان «762940 دولاراً»، بينما لا يمكن لرواتب اللاعبين الأجانب تجاوز 3 ملايين يورو «3.64 مليون دولار». وأضاف تقرير لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الأندية سيسمح لها بإنفاق ما يصل إلى 600 مليون يوان كل عام على الأجور، وبحد أقصى عشرة ملايين يورو على اللاعبين الأجانب. وستعاقب الأندية التي تتجاوز هذه الحدود بخصم من 6 إلى 24 نقطة، ولن يسمح للاعبين الذين تتجاوز أجورهم هذه الحدود بالمشاركة في المباريات التي ينظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم. وقال تشين شويوان رئيس الاتحاد الصيني: إنفاق أندية الدوري الصيني الممتاز يفوق بعشر مرات الدوري الكوري الجنوبي، وأعلى 3 مرات من الدوري الياباني، لكن منتخبنا الوطني متأخر كثيراً. وأضاف: هذه الفقاعة لا تؤثر فقط على حاضر كرة القدم الصينية، لكن تضر مستقبلها أيضاً. ووضع الاتحاد الصيني سقفاً للإنفاق في الدرجتين الثانية والثالثة أيضاً.