مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق من محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرق اليابان في مارس المقبل، وذلك رغم استمرار المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطلق اللجنة المنظنمة مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 مارس من مركز تدريب كرة القدم في فوكوشيما "جي فيلدج"، والذي كان قد استخدم في عام 2011 خلال التعامل مع كارثة محطة الطاقة النووية "فوكوشيما دايتشي".

وكان من المفترض أن تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية من الموقع نفسه في 26 مارس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية قررت قبل ذلك الموعد بيومين، تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.

وستغطي مسيرة الشعلة الأولمبية 859 بلدية في جميع المحافظات الــ47 باليابان وذلك على مدار 121 يوما، قبل إيقاد المرجل الأولمبي في الاستاد الوطني بالعاصمة طوكيو في 23 يوليو