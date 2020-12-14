«شباب الفراعنة» 17 إصابة بـ«كورونا»!

القاهرة (د ب أ)

طالب المنتخب المصري للشباب لكرة القدم، بقيادة المدرب ربيع ياسين، إجراء مسحة فورية على جميع أعضاء بعثة المنتخب لموجودة في تونس، لخوض دورة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر «فيسبوك»، أن طلب «شباب الفراعنة» خضوع جميع أعضائه لمسحة، يأتي عقب إصابة المدرب ربيع ياسين، بالإضافة إلى 17 لاعباً بفيروس «كورونا المستجد».

وأضاف الحساب أن الاتحاد المصري، طلب من اتحاد شمال أفريقيا، إجراء مسحة أخرى في معمل آخر معتمد، وذلك من أجل الاطمئنان على كل أعضاء البعثة. وتابع أن الدكتور ماهر الزهار طبيب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، مستعد لإجراء المسحة، بعد التنسيق مع الدائرة الطبية بـ «الكاف».

وكان مصدر باتحاد الكرة المصري قد أكد أن المنتخب يخضع لمسحة أخرى.