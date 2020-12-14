أوث يغادر المستشفى

دوسلدورف (د ب أ)

غادر مارك أوث مهاجم شالكه الألماني لكرة القدم المستشفى أمس، بعد يوم من خروجه من أرض الملعب محمولاً، إثر تعرضه لارتجاج في المخ.

ووقع التحام قوي بالرأس بين أوث وفيليكس أودوكواي مدافع أوجسبورج خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2- 2، أمس الأول، في المرحلة الحادية عشرة من «البوندسليجا».

وذكر شالكه عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: أخبار رائعة، مارك أوث يمكنه العودة إلى منزله، بعد أن قضى ليلة واحدة في المستشفى، اللاعب البالغ 29 عاماً بحالة جيدة. وسقط أوث أرضاً إثر الالتحام مع اللاعب المنافس، وتلقى العلاج الطارئ لدقائق في الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

ونشر أوث رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد فيها بأنه يتعافى، وتقدم بالشكر لكل من تمنوا له الشفاء عبر الرسائل.

ويستعد شالكه، الذي لم يحقق أي انتصار خلال 27 مباراة، ويقبع في قاع جدول الدوري الألماني، لمواجهة فرايبورج غداً في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.