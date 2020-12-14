«حميم» بطل الأمهار و«هبة الوثبة» تكسب كلاسيكو المهرات

أبوظبي (الاتحاد)

سيطر المهر غير المهزوم «حميم» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، على لقب كلاسيكي الأمهار «هيبة»، ضمن فعاليات السباق الرابع لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم يوم أمس الأول.

واندفع ابن «فاليانت بوي» بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أدري دي فريز، بصورة لافتة من الصفوف الخلفية ليتفوق بفارق 4.25 طول، ومسجلاً زمناً وقدره 1:32:19 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1400 متر، والبالغ جائزته 110 آلاف درهم.

وتوجت «هبة الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف جان دو روال وقيادة ريتشارد مولن، بطلة لسباق كلاسيكو المهرات لمسافة 1400 متر.

وأكدت المهرة الرمادية المنحدرة من نسل «رباح دو كارير» نجوميتها في مشاركتها الأولى، وجاء تفوقها بفارق 2.25 طول عن «فوعة»، ومسجلة 1:33:41 دقيقة.

وحقق كل من الهولندي الطائر أدري دو فريز، وبطل الفرسان السابق ريتشارد مولن ثنائية، في السباق الذي تألف من 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وحصد «جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة ريتشارد مولن، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر، والذي يقام تحت مظلة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

ولم يتأخر «جوال الريف» البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل بيبي دو كارير، في إبراز مهاراته في آخر فورلنج (200 متر)، ليتفوق بفارق عنق عن «دريم دو منوتجو»، ومسجلاً 2:29:51 دقيقة.

وحقق «مجد المجيرات» لمالكه أحمد الجنيبي، وبقيادة سام هتشكوت، الفوز في مستهل الحفل، مانحاً مدربه أحمد الشحي فوزه الأول في الدولة، وقاطعاً مسافة السباق البالغة 1200 متر، في زمن وقدره 1:20:12 دقيقة.

ودون «داسان دا» لمحمد علي مزيني، بإشراف هلال العلوي، وقيادة باتريك كوسجريف، اسمه ضمن قائمة الفائزين، بانتصار مثير في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، حين قطع المسافة في زمن وقدره 1:46:48 دقيقة.

وذهب لقب بطولة الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، إلى الجواد «هاربور سبيرت» لمالكه أحمد القطان، بإشراف جابر رمضان وقيادة ادري دو فريز، الذي تفوق بفارق رأس عن «ويلفورد»، ومسجلاً زمناً وقدره 2:17:32 دقيقة.