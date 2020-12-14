كأس «دولية الإمارات للبولو» بين غنتوت وأبوظبي

غنتوت (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تقام عصر اليوم المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتجمع بين فريقي غنتوت وأبوظبي بملعب الشيخ زايد للبولو بنادي غنتوت.

وتأهل غنتوت وأبوظبي للمباراة النهائية للبطولة، بعد أن حقق فريق غنتوت 4 نقاط من انتصارين، وفريق أبوظبي نقطتين من انتصار وخسارة واحدة، ليتأهل للمنافسة على لقب البطولة في مواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، رغم مواجهتهما بالدور الأول، والتي نجح خلالها فريق غنتوت في الفوز 7 /‏1.5.

وتبدو المواجهة في النهائي متكافئة وحافلة بالإثارة والندية ويقود فريق غنتوت ناصر الشامسي صاحب المستوى المتميز والأداء الثابت طوال لقاءات البطولة، والذي لديه خبرة فنية عالية، ويضم الفريق أيضاً سانتوس إيريارت، سيزار كريسبو ومانويل توكالينو، ويتميز لاعبوه بالأداء القتالي والروح المعنوية العالية والسرعة في التحول الهجومي من الدفاع، كما أن الفريق يدافع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

بينما يقود فريق أبوظبي للبولو فارس اليبهوني ومعه ماكسي مالاكالزا وباوتيستا جارسيا وهوجو بارابوتشي، ونجحت هذه المجموعة في تخطي فريق ابن دري والعبور إلى المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، أنهت إدارة النادي كافة الترتيبات للمباراة النهائية، التي تقام دون جمهور ومراسم توزيع الميداليات وكأس البطولة بعد انتهاء المباراة.