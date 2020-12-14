رئيس «دولي الكاراتيه» يناقش ترتيبات بطولة العالم

دبي (الاتحاد)

عقد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اجتماعاً مع أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، على هامش زيارة سريعة للأخير إلى دبي لإجراء بعض الاجتماعات العاجلة الخاصة برياضة الكاراتيه بالمنطقة، وحضر الاجتماع أعضاء الاتحاد الإماراتي، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإقامة بطولة العالم للكاراتيه في نوفمبر 2021 بدبي، ضمن فعاليات الحدث الكبير إكسبو 2021.

وكانت البطولة قد تأجلت من نوفمبر الماضي ولمدة عام بسبب فيروس كورونا، كما تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة باحتفالية الاتحاد الدولي للكاراتيه بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه على هامش البطولة بدبي.

وتوجه الرزوقي ومعه سبينوس إلى مسقط بسلطنة عمان لحضور اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يعقد هناك.