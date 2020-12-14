8 لاعبين في معسكر «المصارعة» بالفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو معسكر إعداد للمنتخب الوطني للمصارعة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يستضيف تدريبات منتخبات المستقبل للمصارعة خلال الفترة من 19 وحتى 29 ديسمبر الحالي، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركات الإقليمية والدولية القادمة لمنتخبات المصارعة المختلفة، في ظل التطلع لعودة قوية للمصارعة الإماراتية عبر قطاع المراحل العمرية، الذي يسعى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لمضاعفة الاهتمام به، خلال المرحلة القادمة قبل الانتقال لمقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس.

وضمت القائمة التي تم اختيارها لدخول المعسكر المقترح 8 لاعبين من مختلف الفئات والمستويات هم، بدر العلي وحمد خليفة «نادي أبوظبي الرياضي» خليفة محمد راشد وعبدالله عمران عبيد وعبدالله راشد الكباني وخالد عبدالله يوسف وخالد ياسر ومنصور سيف الكندري «الفجيرة للفنون القتالية»، ويشرف على تدريب المنتخب المختار شعبان السيد المدير الفني، بمساعده المدربين توفيق إبراهيم ونوار خالد جمعة.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي شعبة المصارعة بالاتحاد، برئاسة السيد محمد جاسم أمين السر المساعد، على الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر من قبل الاتحاد والمعتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني الخاص بإقامة المسابقات والمنافسات وإقامة معسكرات الاتحاد للموسم الرياضي 2020 - 2021، وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وحفاظاً على المكتسبات والممتلكات.

وشدد على ضرورة إجراء الفحص المخبري «PCR» والتأكد من سلبية النتيجة، ولا يسمح لأي شخص من اللاعبين المختارين أو الجهاز الفني بالانضمام للمعسكر المقترح دون إجراء الفحص الطبي، والتأكد من سلبية النتيجة بمدة لا تزيد على 72 ساعة، وجدد الدرعي شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية لترحيبهم بتدريبات منتخب المصارعة بصالة ناديهم مواصلة لتعاون الأندية مع الاتحاد.