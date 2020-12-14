سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «ناس» للبادل تنس

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الفائزين في بطولتي «ناس الدولية والمفتوحة»، اللتين أقيمتا بالتزامن في ختام موسم حافل نظمه اتحاد اللعبة، بمشاركة بارزة من داخل وخارج الدولة.

وتوج سموه الفائزين بحضور سعيد المري أمين عام الاتحاد، بعد ختام منافسات قوية استمرت لمدة 4 أيام في مجمع ند الشبا الرياضي، حيث فاز الثنائي الإسباني خافيير باراهونا وجيسوس مويا بلقب البطولة الدولية، بعد فوزه في المباراة النهائية على الثنائي الإسباني خافيير ريدوندو وراؤول ماركوس دوران، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6.

كما توج الفائزين بألقاب البطولة المفتوحة المحلية للمواطنين والمقيمين، ونال الثنائي بورتشو مينوف ورانجان بارديب المركز الأول في الفئة «ب»، والثنائي كريم وفارس نعمة بالمركز الأول في الفئة «سي».

وبلغ عدد المشاركين في البطولة الدولية 64 لاعباً، منهم 5 لاعبين إماراتيين، وهم: سعيد المري، محمد وعبدالله أهلي، عيسى وعلي الشريف، علماً أنها بطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، فيما شارك في البطولة المفتوحة المحلية أكثر من 200 لاعب مواطن ومقيم في الدولة.

واعتمد اتحاد اللعبة شرط إجراء فحوص فيروس كورونا على جميع اللاعبين المشاركين، لضمان صحة وسلامة المشاركين، كما تم فتح المجال أمام حضور نسبة معينة من الجماهير، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي وقياس حرارة القادمين إلى الصالة.