«الشارقة لتنس السيدات» تسجل بصمة النسخة الأولى

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بنجاح النسخة الأولى من منافسات بطولة الشارقة لتنس السيدات، التي أقيمت على أرض الشارقة بالتعاون مع اتحاد التنس، ونادي سيدات الشارقة، بمشاركة 16 لاعبة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث حصلت على المركز الأول في البطولة اللاعبة ريا ماتروه، وجاءت شيخة الجناحي ثانية، وذهب المركز الثالث إلى اللاعبة الشيخة سارة القاسمي.

كما حضر حفل الختام عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب مسؤولين وقيادات رياضية في الدولة، والذين عبروا عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والمستوى المتطور الذي أظهرته اللاعبات، علاوة على المنافسة القوية بين المشاركات.

حيث أكد عيسى هلال الحزامي، أن نجاح النسخة الأولى لبطولة الشارقة لتنس السيدات، يعد امتداداً لنجاح الفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارة الباسمة، وأضاف: شكلت هذه البطولة إثراءً جديداً لرياضة المرأة في الإمارة، وتعزيزاً لجهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خاصة أنها تساهم في اكتشاف مواهب واعدة من مختلف الفئات العمرية، بجانب تأكيد أهمية مثل هذه البطولات التي تشكل إضافة حقيقية وأهمية للدور الرياضي الذي تقوم به المؤسسة في التشجيع على ممارسة المرأة لمختلف الرياضات والألعاب، ومنها التنس الأرضي، وفتح المجال لممارسة اللعبة، وفق إمكانيات ومرافق وبيئة رياضية مناسبة للجميع.