«الجولات المضغوطة» تحكم دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تحول دوري أقوياء اليد إلى الجولات المضغوطة بمعدل مباراتين أسبوعياً، حيث تسابق لجنة المسابقات الزمن للانتهاء من أكبر عدد من الجولات قبل التوقف الطويل، الذي تشهده المسابقة بعد الجولة السابعة يوم 22 ديسمبر الجاري، ويعود الدوري مجدداً يوم 5 فبراير 2021، بسبب اللاعبين الأجانب الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في المونديال المصري، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 30 يناير المقبل، ويشتعل الصراع في جدول الترتيب بسبب فارق النقطة بين الفريق، حيث يوجد النصر في القمة ويشاركه مليحة برصيد 10 نقاط و9 نقاط للشارقة والعين و8 نقاط للجزيرة والوصل، وتحدد مواجهات اليوم كسر حاجز تساوي النقاط بين الفرق.

وتشهد الجولة الخامسة اليوم 5 مواجهات، حيث يستضف العين منافسه الوصل بصالة البنفسج، وكلاهما يرغب في الفوز خاصة العين الذي يواصل التألق محققاً الفوز في 3 مباريات ولم يخسر أو يتعادل، في حين يبحث الوصل عن العودة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النصر، وتراجع في جدول الترتيب إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

ويعود الشارقة حامل اللقب بعد غياب في الجولة الماضية، وفتح الطريق للنصر لتصدر الترتيب، حيث يلتقي الملك الشرقاوي مع الجزيرة بصالة فخر أبوظبي، بعدما حقق الملك العلامة الكاملة في 3 مباريات، بينما الجزيرة في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، ويلتقي النصر المتصدر مع بني ياس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهي مباراة بين القمة والقاع، نظراً لأن العميد يتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط والسماوي قبل الأخير برصيد 4 نقاط، فيما ستكون المواجهة الرابعة بين دبا الحصن الوافد الجديد وشباب الأهلي بصالة دبا الحصن، ويبحث صاحب الأرض عن تواجد مميز، رغم أن الفريق لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة وخسر في 3 مباريات، بينما الفرسان في المركز السابع برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة أمام الشارقة والفوز يعيده مرة أخرى إلى مربع الكبار.

وتجمع المواجهة الخامسة بين الظفرة والوحدة في مباراة لها طابع خاص، نظراً لتواجد الفريقين في مؤخرة الجدول، حيث يحتل الظفرة المركز التاسع برصيد 6 نقاط من فوز و3 هزائم، بينما الوحدة خسر في 3 مباريات، فيما يغيب مليحة ثاني الترتيب عن هذه الجولة.