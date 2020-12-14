فيتزباتريك يعانق المجد من موقع الانطلاقة في دبي

دبي (الاتحاد)

عانق الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك المجد مجدداً بتتويجه بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي اختتمت أمس الأول، بمشاركة أفضل لاعبي العالم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2016، ليواصل اللاعب المضي قدماً نحو القمة العالمية من المكان نفسه الذي بدأ فيه، حيث تعود فصول حكاية مسيرة اللاعب في بداياته إلى دبي التي بدأ فيها مشواره الاحترافي.

وكان اللاعب استهل مسيرته الاحترافية في دبي في عام 2014، حيث نال وقتها دعم مؤسسة الجولف في دبي، وعين سفيراً للمؤسسة، وشارك في بعض من منافسات جولة الجولف في دول مينا، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من نوعها، بما فتح أمامه الأبواب للمشاركة لاحقاً في بطولة دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في نادي الإمارات للجولف، وتُعد الأعرق في المنطقة في الجولة الأوروبية كونها تقام منذ أكثر من 3 عقود.

ونجح اللاعب في الوصول إلى قمة أدائه أمس، بعدما نال المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي»، لأفضل نتائج اللاعبين على مدار الموسم، خلف مواطنه لي ويستوود، وهو الذي أصبح يعرف دبي بوصفها بيته الثاني من خلال الدعم الكبير الذي ناله هنا في مسيرته التي نجح منذ احترافه اللعبة منذ أكثر من 6 سنوات، من حصد 6 ألقاب في الجولة، في رقم مميز يجعله يطمح بالمزيد بعمر 26 سنة، حيث تعرف رياضة الجولف بإمكانية الاستمرار فيها لسنوات طويلة للغاية.