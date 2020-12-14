منصور بن محمد يبحث مع إنفانتينو التعاون المشترك

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحضور مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس «الفيفا» إلى الدولة التي تستمر يومين.

وشهد اللقاء بحث التعاون بين المجلس و«الفيفا» والبرامج المشتركة، وتعزيز الجهود المبذولة، لتطوير كرة القدم العالمية، وترسيخ دورها في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب.

وعبّر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي، لتطوير كرة القدم العالمية، وزيادة تأثيرها في مجال تمكين الشعوب وإسعادهم وتعزيز القيم الإنسانية وفي مقدمتها قيم التسامح والسلام والتعاون، وبرامج تطوير المسابقات بما يتيح للدول المشاركة تقديم مواهبها الوطنية للعالم، كما عبر عن اعتزاز سموه بالعلاقة المتميزة التي تربط مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم، وحرص إنفانتينو على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يمثل منصة مرموقة لتطوير كرة القدم العالمية، والتباحث في واقعها وسبل تطويرها.

ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي، للتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي يوم 27 ديسمبر الجاري تحت شعار «كرة القدم في القمة».

وفي ختام الزيارة، قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم درع المجلس الذي يحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول لرئيس «الفيفا».