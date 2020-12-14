اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

وقع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، اتفاقية تعاون مع أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي، أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، في إطار تعزيز اتحاد الكرة للعلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية في العالم، والتي تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين البلدين في كل القطاعات.

وتشهد الاتفاقية تعاوناً في كافة المجالات، إدارياً وفنياً وتنظيمياً، بجانب التعاون في مجال الأندية والمنتخبات بما يفيد الجانبين خاصة تبادل الخبرات.

وعبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية، مع الاتحاد الإسرائيلي، في خطوة مهمة، في سبيل تعزيز العلاقات مع إسرائيل ومختلف دول العالم، وقال: أشعر بالتفاؤل لنجاح تلك الاتفاقية، بما يعزز من تطور الكرة في البلدين.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي «الفيفا» على الدعم الذي قدمته، والدور الكبير في الاتفاقية، وقال: كرة قدم هي لغة السلام والتسامح والمحبة، وهذا ما نريد أن يراه العالم، ونعمل مع الاتحاد الإسرائيلي لإنجاح الاتفاقية بيننا، والتعاون بين الأندية والمنتخبات.

من جانبه، قال أورين حسون: إن التواجد هنا على هذه الأرض كان حلماً قبل شهرين، والآن تحول إلى حقيقة واقعة، وسعداء بتلك الخطوة، وأدعوكم جميعاً لزيارة تل أبيب، من أجل بناء العلاقات القوية، ولنعلم أجيال المستقبل، أن كرة القدم توحد الشعوب، ولغة سلام بيننا.

ويرى إنفانتينو أنه يوم تاريخي وغير مسبوق، ويعتبر لحظة من أهم لحظات كرة القدم وتاريخها، وقال: إن تلك الاتفاقية قريبة إلى قلبي، وفخور بحضورها، وأن أكون شاهداً عليها، وأشكر الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي على تلك الخطوة العملاقة.

وأشار إنفانتينو إلى أنه شهد اتفاقية السلام في «البيت الأبيض» بين الإمارات وإسرائيل، وشعرت بأن تاريخاً جديداً تتم كتابته، والآن أرى بنفسي أننا نعيش التاريخ نفسه، وهذه أول خطوة بناء علاقة جديدة بين دولتين كبيرتين وعظيمتين في كرة القدم.

وأعرب إنفانتينو عن امتنانه للإمارات التي منحت هذه الخطوة المهمة لبناء علاقات سلام ومحبة حقيقية للمستقبل.