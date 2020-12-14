بدر أحمد: «الملك» مصدر سعادة جماهيره

علي معالي (دبي)

أكد بدر أحمد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، أن «الملك» مصدر سعادة لجماهيره، بما يقدمه من مستويات، جعلت الجميع يقف خلف الفريق بمنتهى القوة، مشيداً بما يقدمه الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري ولاعبيه.

وقال: المباراة الأخيرة أمام الوصل في دوري الخليج العربي، كانت مهمة للغاية للخروج من دوامة التعادلين أمام خورفكان وشباب الأهلي، وقدم «الملك» مباراة متميزة في لقاء الوصل الذي تطور مستواه كثيراً في الفترة الأخيرة، وإننا متفائلون بما يقدمه الشارقة لأنه أثبت بالفعل أنه مصدر ثقة، من خلال ما يقدمه من أداء متزن، ويحقق ما يريده في المباريات.

وأضاف: أثبت المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز أنه كفاءة عالية وقناص من نوع خاص، أن المجموعة الموجودة حالياً بالفريق تعمل بصورة رائعة مع بعضها البعض، وهناك راحة نفسية كبيرة يشعر بها ويلتون، ونرى مدى المساعدة، والعمل الإيجابي الذي يلقاه داخل الملعب، كلها عوامل ساعدت على أن يستعيد اللاعب قوته وحسه التهديفي من جديد، وهو مجتهد ويحافظ على نفسه.

وأضاف: مباراة الوصل جاءت كبيرة ودائماً تاريخ مبارياتنا مع «فهود زعبيل» تتسم بالندية والقوة، وثقتنا في فريقنا، جعلتنا نحقق ما نريده في المباراة، وكانت هناك جمل جيدة في الملعب أمام «الإمبراطور»، وشعرت بالقلق بعد إهدار ضربة الجزاء التي أضاعها الموهوب البرازيلي إيجور كورونادو، لكننا لم نفقد الثقة، وبعد الوصول إلى الدقيقة 90، شعرت بأن المباراة في طريقها للتعادل، ولكن «رجال الملك» كانوا عند حُسن بهم، وخطفوا المباراة في الدقيقة 95.