عجمان يبحث عن بديل أوسو أمام «النسور»

رضا سليم (دبي)

يتصدر غياب الغاني وليام أوسو مهاجم عجمان أمام خورفكان في الجولة العاشرة للدوري يوم الجمعة، المشهد لدى الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، لأنه من اللاعبين الذين شاركوا في جميع المباريات منذ بداية الموسم، مسجلاً 804 دقائق، ويأتي في الترتيب الثاني لأكثر اللاعبين مشاركة، بعد الحارس علي الحوسني.

ويعود غياب أوسو إلى حصوله على الإنذار الثالث، وهو ما يدفع الجهاز الفني للبحث عن «البديل» في الهجوم، لحاجة «البرتقالي» إلى الفوز على خورفكان، حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن، ولديه 3 نقاط من 3 تعادلات و6 خسائر.

وتشهد المباراة أيضاً عودة البرازيلي جوستافو، الذي غاب في الجولة الماضية للإصابة، وتبقى الحلول أمام الرمادي، في الدفع بالجامبي أبوبكر تراولي في الهجوم، واللعب بطريقة 4-2-3-1، والاعتماد على تحركات الوسط، والبحث عن الحلول البديلة من خارج المنطقة.

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان، أن الفريق عاد إلى الأداء الجيد، رغم أن الحظ لم يساعد في حسم المباريات لمصلحته، والأداء الجيد مرتبط بعودة المصابين، وانتهاء مشكلة عدد كبير من اللاعبين، خاصة في الخط الخلفي الذي تغير في مباريات كثيرة، ويكفي أننا في المباريات الأولى بالدوري، نفقد جهود لاعب أو اثنين في كل مباراة، لدرجة وصلت إلى إصابة 12 لاعباً في وقت واحد، وهذه الأمور واردة في كرة القدم، وتعاملنا معها طبقاً لظروفنا.

وأضاف أن مواجهة «النسور» مهمة للغاية، لأن الفوز الأول هذا الموسم تأخر كثيراً، بسبب الظروف التي مررنا بها، ورغم غياب وليام أوسو للإيقاف، فإن الفريق يعود إليه جوستافو، بالإضافة إلى اكتمال معظم المراكز، ولدينا ثقة في العودة، من خلال الأداء الجيد والنتيجة التي ترضي جماهيرنا.