تأكيداً لانفراد «الاتحاد».. مارفيك يعود رسمياً إلى قيادة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

وقع الهولندي بيرت فان مارفيك رسمياً، صباح أمس، عقداً لتدريب المنتخب يمتد لمدة عامين، وقابلاً للتجديد، خاصة في حال نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة، منها ضرورة التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، عبر المباريات الأربع المتبقية بالمرحلة الثانية.

وكانت صحيفة «الاتحاد» انفردت باسم مارفيك مدرباً مرشحاً لقيادة «الأبيض»، وعدم اتفاق الاتحاد على تعيين جهاز فني وطني، بدلاً من الكولومبي لويس بينتو الذي تمت إقالته من منصبه، كما لم يتم الاتفاق على اسم معين من القائمة الأولية، والتي ضمت مهدي علي مدرب «الأبيض» السابق، وزوران مدرب العين الأسبق، بالإضافة إلى تين كات ورودولفو أروابارينا.

وعلمت «الاتحاد» أن المدرب الهولندي استقر على قبول العودة، في ظل الاتفاق على شروط عدة، بحسب المصادر، أبرزها الإقامة داخل الدولة، وليس في هولندا، مع ضرورة متابعة ما لا يقل عن 80% من المباريات من الملعب، بينما يكلف جهازه المعاون بـ 100% من حضور المباريات.

ويواصل مارفيك قيامه بخطة إحلال وتجديد دماء «الأبيض» التي بدأت مع فترته الأولى، والتي كانت في عهد مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة مروان بن غليطة، وامتدت 259 يوماً، قاد فيها المنتخب في 9 مباريات، وحقق الفوز في 5 لقاءات، والخسارة 4 مرات، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 و«خليجي 24»، قبل أن تتم إقالته في 4 ديسمبر 2019، وبالتالي ابتعد عن كرة الإمارات 376 يوماً، هي الفترة ما بعد الخروج المبكر من «خليجي 24»، وقرار عودته في 14 ديسمبر 2020، ليكمل مشوار «الأبيض» في التصفيات المشتركة.

وعلمت «الاتحاد» أن النية تتجه داخل لجنة المنتخبات، بتكليف مارفيك بالإشراف على المنتخب الأولمبي، إلى جانب قيادته لـ «الأبيض» وذلك عبر تعيين مدرب يختاره، أو تكليف أحد مساعديه لهذه المهمة، ليتم توحيد الفلسفة التدريبية للمنتخبين، بما يخدم أهداف المرحلة واستراتيجية بناء منتخب قوي لـ «الأبيض» وورديف بمسمى المنتخب الأولمبي.

وتنتظر مارفيك في رحلته الجديدة مع «الأبيض» مهمة معقدة، حيث يحتل المنتخب المركز الرابع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023، برصيد 6 نقاط بفارق 5 نقاط خلف فيتنام المتصدر.

من ناحية أخرى، يبدأ «الهولندي» المهمة رسمياً 3 أو 4 يناير المقبل خلال التجمع القصير، ويستمر حتى 12 يناير ويشهد خوض مباراتين وديتين، حيث يتمسك مارفيك بالتجمعات القصيرة.